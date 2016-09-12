Пьяное убийство в Раменском: мужчина застрелил и сжег труп знакомого

В подмосковном Раменском произошло убийство: мужчина застрелил из ружья своего знакомого, который вызвался помочь ему в подсобном хозяйстве.

После этого убийца сжег тело.



Жестокое убийство произошло в деревне Семеновское. Известно, что 37-летний мужчина, будучи сильно пьяным, приехал к себе домой, схватил ружье и выстрелил в своего 50-летнего знакомого. Его жертва скончалась на месте. После этого преступник облил труп горючей жидкостью и поджег.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

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