На юго-западе Москвы мужчина зарезал девушку и побежал гулять голым

На юго-западе российской столицы произошло убийство: молодой человек зарезал девушку, а после отправился голышом гулять по городу.

Преступника задержали на улице Строителей. Он был без одежды. 21-летний убийца сам рассказал стражам порядка, что в его квартире произошло убийство.

В квартире убийцы полицейские действительно нашли труп 18-летней девушки, ей были нанесены множественные колото-резаные ранения. Следствие считает, что девушку зарезали кухонным ножом на почве личных неприязненных отношений.

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