Мосгорсуд приговорил жительницу Красноярска Ольгу Петрову к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Петрова обвиняется в том, что "заказала" убийство 23-летнего молодого человека - сына её бывшего любовника. Женщина уверена, что их с сожителем отношения прекратились из-за юноши.

Петрова обратилась к знакомому, заплатила ему $7 тысяч, а тот уже привлек непосредственно киллера.

Осенью 2006 года преступники приехали в столицу, выследили молодого человека и выстрелили в него из пистолета шесть раз. Он скончался на месте.

Сообщники Петровой получили 14 и 12 лет соответственно.

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