Убийство в новогоднюю ночь: петербуржец сядет на 10 лет

В Санкт-Петербурге мужчине 1975 года рождения вынесли суровый приговор.

Мужчину обвинили в убийстве: как сообщает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета города, в ночь с 21 декабря на 1 января злоумышленник, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сильно избил свою сожительницу. От полученных травм женщина скончалась на месте ещё до приезда скорой.

Суд приговорил преступника к десяти годам колонии строгого режима. Известно, что ранее мужчину уже судили за грабеж, побои и угрозы убийством.

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