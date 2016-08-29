На юго-западе Москвы неизвестный выстрелил в голову молодому человеку

На юго-западе столицы неизвестный выстрелил из травматики в молодого человека, попав тому в голову. После преступник скрылся на автомобиле.

Инцидент произошел сегодня примерно в 05:00 утра возле дома №19 на улице Кедрова. Злоумышленник скрылся на KIA Rio. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, стрельба стала результатом уличной ссоры. Раненый молодой человек госпитализирован, для поиска стрелка в столице ввели план "Перехват".

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