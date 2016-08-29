Семья няни-убийцы купила квартиру, где Бобокулова убила ребенка

Полгода прошло с жестокого убийства девочки, которое совершила няня Гюльчехра Бобокулова.

Убийца до сих пор находится под арестом в отделении при СИЗО "Бутырка". Следующее заседание по громкому делу состоится сегодня.

Хозяйка трёхкомнатной квартиры, где произошло убийство, хотела продать жилплощадь. Квартиру купили родственники Бобокуловой в качестве компенсации. Известно, что они уже сделали там ремонт, поменяв даже полы, так, что следов пожара не осталось.

Семья погибшей девочки Насти переехала в однушку в том же районе на улице Народного ополчения.

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