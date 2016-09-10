Школьница из Красноярска умерла во время попытки сделать селфи
10 сентября 2016, 14:23 [ «АН-онлайн» ]
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