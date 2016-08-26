Кировские подростки ради селфи рисковали жизнью

Вчера 15 часов они взобрались на светофор около ж/д станции Поздино, чтобы сделать эффектное фото. Меньше чем в метре от них находился контактный провод, напряжение на котором составляет 25-27 тысяч вольт.

Даже если не касаться его рукой, можно погибнуть. Если приблизиться ближе, чем на 2 метра, можно получить дуговой разряд, который убьет человека на месте. Поэтому не стоит ради удачного ракурса, да и просто любопытства залезать на опоры контактной сети и вагоны. Однако большинство подростков об этом не задумываются, и это приводит к очень печальным последствиям.

В этот раз обошлось (их вовремя заметила дежурная по станции), а вот другой школьнице не так повезло. Два года назад восьмиклассница на станции Глазов залезла на вагон, чтобы похвастаться перед друзьями, и ее убило ударом тока из контактного провода.

Всего же в среднем за год в мире, по данным социологов, из-за желания сделать красивое, необычное селфи погибает около 50 млн. человек.

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