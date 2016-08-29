Подросток из Калининграда едва не умер при попытке сделать селфи

Подросток из Калининграда едва не погиб при попытке сделать селфи на железнодорожном мосту.

Инцидент произошел 27 августа в Московском районе Калининграда, когда 14-летний мальчик решил сделать селфи. Как сообщается на официальном сайте МВД по Калининградской области, школьник и его приятель залезли на самую вершину железнодорожного путевода, и во время прыжка с одной балки на другую один из них задел провод. Подростка ударило током, вследствие чего он упал на железнодорожные пути и потерял сознание. Одноклассник оттащил его в безопасное место и вызвал медиков, которые госпитализировали пострадавшего с поражением электрическим током и травмами головы.

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