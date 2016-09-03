Подозреваемой в убийстве девочки в Иванове предъявили обвинение

25-летняя женщина стала обвиняемой по делу о похищении и убийстве малолетней девочки в городе Иваново. Преступление было совершено на почве ревности к мужу, который является отцом погибшем ребенка.

Страшная трагедия сотрясла город Иваново. 25-летняя девушка безжалостно расправилась с двухлетним ребенком. Девочка была похищена из коляски, когда бабушка, гулявшая с ней, отошла. Через некоторое время ребенок был найден утопленным в реке. Подозреваемая в преступлении была найдена, и ей предъявлено обвинение.

Как считает следствие, ребенок стал камнем преткновения между женщиной и её мужем, который является отцом девочки, родившейся от другой. Ревность и стала причиной жестокого преступления.

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