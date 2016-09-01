На севере Москвы обнаружены обезображенные тела мужчины и женщины

На севере Москвы обнаружены обезображенные тела пожилого мужчины и женщины средних лет.

На обоих трупах зафиксированы колото-резаные раны, кроме того, согласно последним данным, у мужчины отрезаны стопы. Как сообщает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на старшего помощника руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлию Иванову, страшная находка была сделана на улице Римского-Корсакова. Предположительно, тела принадлежат мужчине 1927 года рождения и женщине 1962 года рождения.

Вместе с убитыми в квартире проживал сын последней 1987 года рождения, который и является ключевым подозреваемым в совершении преступления.

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