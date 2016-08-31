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Семья из Озер получила официальное обвинение в убийстве приемной дочери

31 августа 2016, 12:16 [ «АН-онлайн» ]

Семья из Озер получила официальное обвинение в убийстве приемной дочери
фото: pixabay.com

Семья Черниковых из подмосковных Озер получила официальное обвинение в убийстве своей приемной дочери.

Отцу и матери шестилетней девочки предъявили обвинения в рамках расследования уголовного дела по п. п. "в, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 5 ст. 33, п. п. "в, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Следственного комитета России, по обнаруженным обгоревшим фрагментам тела было назначено проведение генетической экспертизы. Мужчине и женщине, которые подозреваются в убийстве ребенка, придется пройти также психиатрическую экспертизу.

Напомним, приемные отец и мать погибшей девочки были заключены 11 августа под стражу Озерским городским судом Московской области.

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