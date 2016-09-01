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Житель Читы признался в том, что жестоко зарубил десятилетнего ребенка

1 сентября 2016, 07:46 [ «АН-онлайн» ]

Житель Читы признался в том, что жестоко зарубил десятилетнего ребенка
фото: pixabay.com

Житель Читы сознался в том, что жестоко зарубил десятилетнего мальчика и тяжело ранил его двенадцатилетнюю родственницу.

О признании задержанного сообщили в пресс-службе управления МВД по Забайкальскому краю. Сотрудники полиции произвели задержание преступника в соседнем регионе, куда тот сбежал. В настоящий момент мужчина доставлен в Читу, устанавливаются все обстоятельства трагедии. 

Напомним, что вечером, 30 августа, дети отправились на дачный участок рядом с домом, чтобы полить грядки. Впоследствии родственники обнаружили мальчика и девочку с множественными рублеными ранами в теплице, передает РИА "Новости".

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