Что говорят в Microsoft по поводу удаления файлов пользователей Windows 10

Компания Microsoft изучает жалобы пользователей, связанные с установкой обновления ОС Windows 10. Напомним, клиенты жалуются в соцсетях на уничтожение файлов и уменьшение срока действия подзарядки.

Как отметил представитель компании, Windows 10 начнет предлагать обновить систему только 9 октября, пока же обновление устанавливают только наиболее продвинутые пользователи, пишет Business Insider.

Пользователи Windows 10 начали жаловаться на серьёзную проблему. Октябрьское обновление, которое стало доступно пару дней назад, начало удалять файлы незаметно и без спроса.