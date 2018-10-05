Обновление Windows 10 самостоятельно удаляет файлы пользователей

Пользователи Windows 10 начали жаловаться на серьёзную проблему. Октябрьское обновление, которое стало доступно пару дней назад, начало удалять файлы незаметно и без спроса.

Уничтожению подвергаются библиотеки Windows10 - документы, изображения, аудио- и видеофайлы. При этом в "Корзине" их нет. В соцсетях советуют делать резервные копии всех файлов.

Чтобы получить доступ к данным, которые пропали после обновления, советуют также открыть папку windows.old, расположенную на системном диске (чаще всего это диск C).