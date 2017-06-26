Клименко прокомментировал заявление об использовании террористами Telegram

Советник президента РФ по интернету Герман Клименко прокомментировал сообщение ФСБ России о том, что смертник-террорист и его пособники использовали мессенджер Telegram при подготовке взрыва в метро Петербурга. Теракт в метрополитене северной столицы произошел 3 апреля.

Клименко сказал в интервью RT: "Террористы могут пользоваться чем угодно — и WhatsApp, и Viber". Советник президента РФ по интернету рассказал о проблеме: "С WhatsApp мы хотя бы ведём диалог. С Google мы разговариваем — они начали платить НДС.

Youtube блокирует видео (выполняет требования Роскомнадзора". Есть определённая борьба, но мы находимся в диалоге. А позиция Дурова совершенно анархичная — «я не буду», и всё". По словам Клименко, он лично хотел бы остаться пользователем Telegram, но если будет запрещено, выполнит требования.

"Аргументы недели" писали, что ФСБ опубликовала сообщение о том, что преступники использовали мессенджер Telegram при подготовке теракта в Петербурге.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров накануне предупредил о возможной блокировке мессенджера Telegram

в ближайшие дни. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на своей странице во "ВКонтакте" прокомментировал обвинения руководителя Роскомнадзора Александра Жарова в нежелании выдать "ключи дешифрации" сообщений мессенджера.