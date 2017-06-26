ФСБ: террористы использовали Telegram при подготовке теракта в метро Петербурга

Представители ФСБ России сообщили о том, для подготовки террористического акта в Петербурге преступники - террорист-смертник и его пособники, в том числе за рубежом, использовали мессенджер Telegram.

Российские спецслужбы отметили, что террористы активно используют этот мессенджер, так как Telegram дает возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации.

В сообщении ФСБ говорится: "В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля в метрополитене города Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки теракта".

На сайте спецслужбы сообщается, что "ФСБ России фиксирует тотальное использование членами законспирированных ячеек международных террористических организаций Интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из-за границы", а наиболее активно - мессенджер "Telegram".