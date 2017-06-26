Дуров: Чтобы победить терроризм, придется заблокировать интернет

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на своей странице во "ВКонтакте" прокомментировал обвинения руководителя Роскомнадзора Александра Жарова в нежелании выдать "ключи дешифрации" сообщений мессенджера.

По словам Дурова, требование главы Роскомнадзора выдать спецслужбам "ключи для дешифрации", чтобы те могли читать переписку пользователей и ловить террористов, "не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году".

Александр Жаров ранее в интервью НТВ заявил, что "Telegram является если не основным, то одним из основных каналов коммуникации для террористов" из-за того, что информация в мессенджере шифруется и спецслужбам не удается ее заполучить. Как отметил Жаров, "нежелание Дурова предоставлять ключи от этой информации позволяет террористам по-прежнему безнаказанно убивать людей" с использованием мессенджера как канала коммуникаций.

23 июня Жаров написал открытое письмо Дурову и управляющей Telegram компании.

Дуров ответил: "Потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров – в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN). Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет".

Как отметил основатель мессенджера Telegram, "в 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть "ключей для дешифрации", эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей"." Хотя Telegram был пионером этой технологии, сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры, включая WhatsApp, Viber, iMessage и даже Facebook Messenger", - пишет Дуров.

Жаров предупреждал: Telegram может быть заблокирован в России в ближайшие дни. Дуров удивился тому, что власти РФ собираются запретить «нейтральный по отношению к России» Telegram.