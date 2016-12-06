Во Франции обнаружено крупнейшее древнее захоронение

Более сорока захоронений с тремя сотнями останков людей, живших и умерших на месте современного города Бордо во Франции, обнаружили археологи. Предполагается, что большая часть относится к VI веку нашей эры.

По словам сотрудника археологического бюро, найдено «исключительное место, которое станет точкой отсчета во Франции для научного мира, специализирующего на античности». Однако период античности историки обычно считают окончившимся еще в V веке, с падением Рима. В то же время газета Le Figaro связала найденные могилы с правлением византийского императора Юстиниана, который никакого отношения к территории современной Франции не имел. Также сообщается о находке в том же месте двух саркофагов членов династии средневековых королей Меровингов, а также монеты и предметы быта. Само по себе присутствие захоронений разных лет и эпох в одних местах не удивительно, в отличие от датировок и ассоциаций французов.

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