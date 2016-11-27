Крупнейший в Северном Причерноморье мост времен античности обнаружили археологи Керчи. Уникальную находку сняли с помощью геликоптера. Мост отлично сохранился – в этом его главное достоинство.

«АН – Керчь» передают, что мост исследователи уже окрестили «Боспорскими воротами». Обнаружено архитектурное чудо было в ходе изыскательских работ близ трассы магистрального газопровода.

Интересно, что мост находился аккурат под современной грунтовой дорогой между населенными пунктами Горностаевка и Новониколаевка. Архитектурное сооружение является частью крепостного укрепления, которое защищало Боспорское царство. Это укрепление еще известно как Киммерийский вал, что тянется на 36–38 километров.

Исследователи сообщают, что судя по сохранившейся кладке моста (толщина – 3 метра и высота до 5 метров), он служил основанием въездных ворот, причем весьма массивных. Есть основания предполагать, что эти ворота по краям венчались башнями, то есть речь идет о древнем пропускном пункте – «таможне» той поры.

Сообщается, что находка не станет музеем: там пройдет газовая магистраль.