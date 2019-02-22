Авитаминоз, уходи! Где найти достаточно витаминов в конце зимы

Очень часто случается, что вместе с первыми днями весны к нам приходит авитаминоз. В период, когда весь мир радуется новой жизни и окончанию холодов, этот недуг портит человеку не только здоровье и внешность, но и настроение, принося сонливость и апатию.

Вице-президент Российской ассоциации детских аллергологов и иммунологов Юрий Смолкин рассказал, как помочь организму справиться с дефицитом витаминов и при этом не перестараться.

«Если человек правильно, сбалансированно питается, то авитаминоз ему не страшен. Сейчас свежие фрукты и овощи хорошего качества продаются круглый год. При скудном же рационе авитоминоза не избежать. При этом выписывать себе витаминные комплексы самостоятельно не стоит, это должен делать врач на основе анализов», - сказал он. При этом доктор напомнил, что во всём нужно знать меру – ведь переизбыток витаминов для организма ничем не лучше, чем их недостаток.

Кроме того, диетологи отмечают, что традиционное в России зимнее питание, основанное на соленьях и вареньях, является одной из причин авитаминоза, поскольку почти не содержит полезных веществ. Врачи советуют заменить бабушкины закрутки на замороженные овощи, которые хорошо сохраняют пользу. Также своё меню неплохо разнообразить супами-пюре. Но не стоит их долго варить – для наибольшей пользы достаточно и трёх минут. А ещё в рацион рекомендуется включить побольше рыбы, морепродуктов и оранжевых фруктов и овощей, сообщает «Вечерняя Москва».