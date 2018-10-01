Депрессию учёные предлагают лечить диетами

Помните расхожее мнение, что стресс нужно чем-то заесть, а лучше запить? Последнее исследование учёных, опубликованное в журнале Molecular Psychiatry, подтверждает, что от качества питания действительно зависит психологическое состояние человека.



Врачи лечат депрессию медикаментозными средствами, но, оказывается, отказ от фастфуда и другой вредной пищи может снизить риск возникновения депрессий. Так, если следовать логике доклада, который резюмирует 41 научное исследование, приверженцы средиземноморской диеты обладают самым наименьшим депрессивным индексом 0,55% против 0,82% у не ограничивающих себя ни в чём.



По данным ВОЗ, в мире от депрессии страдают 300 млн человек - 7 процентов женщин и 4 процента мужчин. Последствия этой болезни обходятся мировой экономике в 1 трлн долларов в виде снижения производительности труда. И если отказаться от вредной еды, то можно значительно помочь себе и экономике без лишних таблеток.



Однако у этой теории есть и критики. Профессор Университета Глазго эндокринолог Навид Саттар считает, что представленных в докладе доказательств недостаточно, чтобы утверждать, что питание оказывает прямое влияние на психическое состояние человека.



