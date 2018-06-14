Ученые: слишком долго спать опасно

Ученые Сеульского университета предупреждают о том, что переизбыток сна несет за собой негативные последствия. Специалистами были проанализированы данные 133,5 тысячи мужчин и женщин.

Выяснилось, что слишком долгий отдых человека может стать причиной развития метаболического синдрома. Он проявляется в виде гипертонии, высокого уровня триглицеридов и сахара, а также сниженных показателей "хорошего" холестерина, сообщает "Москва24". Больше всего страдающих от этого синдрома, как отметили специалисты, оказалось среди тех, кто спал больше десяти и меньше шести часов в сутки.

В ходе исследования также было установлено, что мужскому полу вредит слишком короткий срок, а женщинам – слишком длинный.

Ранее сообщалось, что отсыпаться на выходных оказалось полезно. Это компенсирует недосып в течение недели и снижает риск преждевременной смерти, как выяснили ученые из Стокгольмского университета.