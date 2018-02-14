Есть причина больше спать и отдыхать

Вы подхватывайте вирусную инфекцию по нескольку раз в год? Впору задуматься, что не так с вашим иммунитетом. И пересмотреть некоторые свои привычки.

Недостаток сна

Крепкий иммунитет невозможен, если вы хронически недосыпаете. Во время сна организм восстанавливается от стрессовых воздействий пережитого дня. Но для этого спать нужно не менее 7 часов в сутки. Позаботьтесь, чтобы во время сна в спальне было темно и прохладно – это улучшит его качество и сработает на укрепление иммунитета.

Стресс

Во время сильного стресса все системы организма работают на пределе, что, в конце концов, приводит к серьёзному ослаблению иммунной защиты. Человек становится уязвимым для инфекций. Чтобы избежать такой ситуации, не загоняйте себе на работе – больше отдыхайте, старайтесь оградить себя от общения с неприятными людьми, уделите больше внимания себе.

Нехватка физических упражнений

Во время физической активности активизируются особые клетки нашего организма – нейтрофилы. Их роль – нейтрализация нежелательных и опасных для здоровья микроорганизмов. Поэтому очень желательно – а в период простуд обязательно – включить в свое ежедневное расписание тренировки: пусть это будет всего лишь небольшая прогулка на свежем воздухе.

Неправильное питание

Помощники в укреплении иммунитета – фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, которые обеспечивают организм необходимыми витаминами, минералами и антиоксидантами. Полезны полиненасыщенные жиры, которыми богаты орехи, рыба, авокадо. А вот избыток животных жиров, сахара иммунитету только во вред. И этому есть вполне научное объяснение: избыток сахара в крови, например, подавляет фагоцитоз – процесс, при котором лейкоциты уничтожают вирусы и болезнетворные бактерии.