Диетологи рекомендуют: чего не следует делать сразу после еды

Люди, старающиеся придерживаться здорового образа жизни, хорошо знают о том, что полезно употреблять в пищу. Но, оказывается, польза скрыта не только в самих продуктах питания. Диетологи дают совет, чего не следует делать сразу после приема пищи.

Специалисты не рекомендуют есть на десерт фрукты. Съеденные сразу после основного приема пищи, они начинают бродить и закисать, что не способствует правильному пищеварению. Лучше есть их за час до еды или через 2 часа после.

Также врачи не советуют пить чай сразу после еды, так как он содержит кислоты, которые связывают железо, не давая ему поглощаться. Когда мы запиваем еду этим напитком, мы не получаем нужного количества железа из блюд. Идеальное время для чаепития - через час после еды.

Те, кто считает, что разгрузить полный желудок поможет прогулка на свежем воздухе, не совсем правы. Ходьба после еды может стать причиной кислотного рефлюкса и несварения желудка. И хотя движение - отличный способ потратить калории, нужно делать это в свое время. Отправляться на улицу можно через 15-20 минут после еды.

Еще со школьной скамьи мы знаем, что после вкусного обеда по закону Архимеда полагается…поспать. Ан нет. Эта привычка вредна. В положении лежа небольшое количество пищеварительных соков затекает обратно из желудка в пищевод, и поэтому некоторые люди испытывают изжогу. Вот почему спать на сытый желудок не рекомендуется. Лучше сделать это через час-два после еды.

Также специалисты запрещают принимать ванны сразу после плотного обеда. Купание в теплой воде усиливает приток крови к конечностям и поверхности тела, снижая кровоток в районе желудка. Водные процедуры принесут больше пользы через полчаса-час после еды.

Курение после еды может привести к раздражению кишечника.





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