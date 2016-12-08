Испанские ученые выяснили, какие вещества, содержащиеся в продуктах, способствуют распространению метастазов в организме пациентов, которые больны раком.

Как утверждают эксперты, опасаться стоит так называемой пальмитиновой кислоты. Немалое количество этого вещества содержится в животных жирах, а также ряде растительных масел, например, пальмовом и кокосовом, сообщает lenta.ru.

Ученые обнародовали свое исследование, опубликовав его в научной литературе. Также процесс, который происходит в организме человека, можно увидеть на видео. Эксперты рассказали коротко об итогах своей работы в ролике, который выложили в Сеть.