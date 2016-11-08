Ученые выяснили, почему рак неизлечим

Ученые задались вопросом, почему в некоторых случаях химиотерапия не побеждает рак. И, похоже, нашли ответ.

В Барселоне эксперты выяснили, что влияет на устойчивость ряда злокачественных опухолей к препаратам. Как оказалось, у них отсутствует молекула TP53TG1, способная подавлять белок YBX1. Последний, попадая в клетки, как раз и активирует развитие болезни. К таким опухолям можно отнести рак желудка и толстой кишки, сообщает rg.ru.

На данный момент ученые бросили все силы на разработку препаратов, которые смогут побороть устойчивость опухолей. Также они намерены тщательно исследовать молекулу TP53TG1, чтобы определить ее влияние на восстановление чувствительности к химиотерапии.