В МГУ начнут учить освоению космоса

Со следующего года в МГУ имени М.В. Ломоносова начнут готовить специалистов, занимающихся космическими исследованиями. Открытие факультета публично анонсировал ректор университета Виктор Садовничий.

Заявление он сделал на Всероссийском детском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России» в Ярославле, где поднимают вопросы о подготовке инженерных кадров для отраслей промышленности. Как пояснил ректор МГУ, идея нового факультета обсуждалась давно, и заключается она в подготовке не космонавтов, а сотен специалистов, обеспечивающих работу космических спутников, станций, ракет и правильные расчеты деятельности. Что соответствует и задаче освоения второй очереди космодрома «Восточный», поставленной президентом России. По словам Садовничего, один из запущенных МГУ спутников, 500-килограммовый «Ломоносов» до сих пор летает вокруг Земли, передавая данные об атмосфере и космосе. И на этом успехе не хотелось бы останавливаться.

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