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Опаснейшая звезда приближается к Солнечной системе

22 ноября 2016, 08:19 [ «АН-онлайн» ]

Опаснейшая звезда приближается к Солнечной системе
фото: pixabay.com

К Солнечной системе стремительно приближается звезда Gliese 710, которая может быть по-настоящему опасной.

Это одиночная звезда из созвездия Змея, которая находится на расстоянии 45 световых лет от Солнца. Ученые сообщают, что  Gliese 710, согласно исследованиям, является довольно тусклым оранжевым карликом спектрального класса К7. Предполагается, что масса небесного тела составляет 0,4-0,6 массы Солнца, а радиус – 0,6 радиуса нашей основной звезды.

Вероятно, Gliese 710 доберется до Солнечной системы примерно через 1,4 миллиона лет и обрушит на нее сильнейший кометный дождь.

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