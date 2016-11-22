Что будет с Землей, если Марс исчезнет?

Ученые из ОАЭ и Соединенных Штатов провели масштабное исследование и выяснили, что случится с Землей, если Марс перестанет существовать.

В этом случае ближе к нашей планете будет располагаться Юпитер, а это значит, что Земля полностью покроется океаном. Такой вывод сделали специалисты, просчитав все вероятные изменения вытянутости орбиты планеты. Уточняется, что если бы Марс внезапно исчез, Земле грозило бы практически моментальное уничтожение.