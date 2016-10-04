Эксперты усомнились в нужности ЕГЭ в школе

Министр российского образования Ольга Васильева предложила ввести в вузах дополнительные вступительные экзамены и это вызвало негативную реакцию у специалистов, они спрашивают: «А тогда ЕГЭ зачем?»

Мнение сопредседателя межрегионального профсоюза «Учитель» Андрея Демидова приводит «Росбалт». Демидов, размышляя над введением дополнительных вступительных экзаменах в вуз, считает, что такое нововведение сделает бессмысленным ЕГЭ в школе. При этом эксперт отдает себе отчет в том, что так называемые «элитные» вузы могут себе просить любые преференции, но надо все-таки определяться: либо ЕГЭ совершенствуем, либо возвращаемся к прежней системе вступительных экзаменов. Все остальное – полумеры, которые все только запутывают.

Педагоги хотят услышать от министра, что конкретно она предлагала (какую систему?), когда говорила о дополнительных экзаменах в вузах..

Напомним, "АН-онлайн" сообщали о заявлении министра образования и науки Ольги Васильевой о необходимости введения дополнительных экзаменов в отдельные вузы.