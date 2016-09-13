Министр образования рассказала, что будет с ЕГЭ

Министр образования России Ольга Васильева высказалась о том, что будет дальше с Единым госэкзаменом.

В интервью корреспонденту ТАСС глава Минобрнауки сообщила, что систему ЕГЭ отменять не следует, напротив - нужно и дальше продолжать двигаться по этому пути. Васильева заметила, что кардинальные изменения вряд ли произойдут - вероятно, будут отшлифованы те моменты, которые уже есть, например, сократится тестовая часть.

Также министр отметила, что нет никакого смысла в публикации средних баллов ЕГЭ каждой школой, поскольку данный экзамен не должен создавать никакого давления.

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