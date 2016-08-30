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//Образование

Ольга Васильева: за сочинения в школе надо ставить оценки, а не зачеты

30 августа 2016, 20:24 [ «АН-онлайн» ]

Ольга Васильева: за сочинения в школе надо ставить оценки, а не зачеты
Фото: globallookpress.com

Глава Минобрнауки России Ольга Васильева в интервью телеканалу "Россия 24" заявила, что школьные сочинения надо снова оценивать по пятибальной системе, а не так, как сейчас: «зачет – незачет».

Министр считает, что оценка за сочинение должна снова вернуться в школу, чтобы учителя могли оценивать труд своих учеников.

Выпускное сочинение вернули в школу в 2014 году. Старшеклассники теперь пишут работу в первую среду декабря, при этом есть возможность переписать работу, если ее результат не устраивает, в первую среду февраля и первую рабочую среду мая.

В этом году никаких принципиальных изменений в написании сочинения не будет: для каждого часового пояса разработаны отдельные комплекты тем сочинений, которые появятся на федеральных интернет-ресурсах за 15 минут до проведения итогового сочинения. И система "зачет-незачет" пока будет работать.

 

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