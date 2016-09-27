Минобрнауки РФ планирует ввести в 2017 году устное ЕГЭ по русскому языку

Устная часть в ЕГЭ по русскому языку появится в следующем учебном году, если ее апробация в девятых классах пройдет успешно. Об этом на всероссийском совещании региональных министров заявила Ольга Васильева.

Глава Министерства образования и науки Ольга Васильева сообщила региональным министрам, что в 2016 году нововведений в ЕГЭ не будет, но пройдет апробация устной части ЕГЭ по русскому языку в 9-х классах. Министр уточнила, что если все пройдет так, как предполагают специалисты министерства, то в 2017 году устную часть в ЕГЭ по русскому языку включат.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор начал разработку технологии проведения устной части единого госэкзамена по русскому языку, передает РИА Новости.