В Кремле оценили ситуацию с ценами на топливо в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что в Кремле ждут реакции кабмина на опасения независимых АЗС, вызванные решением о заморозке цен на нефтепродукты.

Комментируя ситуацию с ценами на топливо, Песков назвал ее гибкой и выразил уверенность, что правительство будет реагировать, передает агентство ТАСС.

Он добавил, что Кремль рассматривает данный вопрос как рабочий, позиция же властей по нему была озвучена на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Напомним, как ранее сообщали АН, накануне вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что все российские нефтяные компании подписали соглашение о заморозке цен на нефтепродукты.

Позже стало известно, что премьер-министр Российской Федерации завизировал постановление, закрепляющее данную договоренность между властями и нефтяными компаниями.