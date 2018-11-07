Медведев подписал соглашение о заморозке цен на бензин

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее договоренность между властями и нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин до конца года. Документ подписан в Китае. Премьер находится с визитом в КНР и о заморозке цен на бензин сообщил на брифинге в Пекине.

Медведев пообещал ввести заградительные пошлины на нефть до конца недели

Как заявил Медведев, "Министерству энергетики вместе с антимонопольной службой вменяется обязанность заключить с хозяйствующими субъектами соглашения о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов", - передает РБК.

По словам Медведева, все участники топливного рынка договорились по его поручению. "Альтернатива была простая — или будут эти соглашения, или введут запретительные пошлины, то есть вот эти самые ограничительные меры по поставкам на экспорт. Но компании нефтяные эти аргументы услышали и согласовали вот такой режим", — объяснил глава правительства.

Документ вступает в силу с момента подписания, уточнил премьер. В постановлении указаны компании, которые берут на себя обязательство сохранять цены на уровне мая до конца года.

На данный момент в России невозможно ввести государственное регулирование цен на бензин, заявил несколько дней назад вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий топливно-энергетический комплекс в правительстве РФ.