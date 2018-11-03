Госрегулирования цен на бензин не будет, заявили в правительстве

На данный момент в России невозможно ввести государственное регулирование цен на бензин, заявил сегодня вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий топливно-энергетический комплекс в правительстве РФ.

«В России за 30 лет сложилась структура рынка. Невозможно будет ввести государственное регулирование. Либо мы потеряем сеть АЗС, обеспечивающих доступность моторного топлива для потребителей, либо будет дефицит. Мы изучаем разный опыт, работаем вместе с нефтяной отраслью над тем, чтобы найти понятный, прозрачный рыночный механизм регулирования внутреннего и внешнего рынков», - заявил Дмитрий Козак сегодня в телеэфире.

31 октября по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева состоялись переговоры представителей правительства и нефтяных компаний, где было принято решение заморозить цены на бензин на уровне июньских. Уже 1 ноября нефтяные компании снизили цены в оптовом сегменте, выполняя взятые на себя обязательства. Розничный рынок почувствует снижение цен через несколько дней, сообщают «Вести.ру».