ЦБ вновь сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

В пятницу, 16 декабря, совет директоров Банка России принял решение вновь сохранить ключевую ставку на уровне 10,00% годовых.

Об этом сегодня официально сообщили в пресс-службе регулятора. Совет директоров Банка России отметил, что в настоящий момент динамика инфляции и экономической активности в стране в общем и целом соответствует прогнозу, который был дан ранее. Уточняется также, что инфляционные риски были ощутимо снижены.

В сообщении ЦБ отмечается, что замедление темпа роста потребительских цен связано с влиянием целого ряда временных факторов.