Названа ожидаемая ключевая ставка ЦБ в будущем году

В среду, 12 октября, появилась информация о прогнозе по ключевой ставке Банка России на 2017 год.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ключевая ставка ЦБ в будущем году может быть снижена до 7-8%. По его мнению, это будет значительно лучше для российской экономики, чем текущие 10%, передает РИА "Новости".

Кроме того, Костин подчеркнул, что экономике страны в настоящий момент требуются дешевые деньги для восстановления экономического риска. Однако руководитель ВТБ заметил, что руководство Центробанка является очень осторожным, иногда даже слишком.

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