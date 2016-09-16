Центробанк снизил ключевую ставку до 10%

До 10% годовых решил сегодня снизить ключевую ставку Банк России. Как объясняется, это связано с соответствием темпов инфляции планируемым, а также сохранением неустойчивой экономической активности.

Чтоб закрепить тенденцию к снижению инфляции, Совет директоров Банка России хотел бы поддержать достигнутый уровень ключевой ставки до конца года. Также возможно ее снижение в начале следующего.

Жесткая кредитно-денежная политика остаётся актуальной, однако в Банке России считают, что не она мешает росту экономической активности, а структурные проблемы. Кроме того, есть риск недостижения планируемой на 2017 год инфляции в 4%. Необходима определённость в отношении мер бюджетной консолидации, индексации социальных выплат и заработков в ближайшей перспективе.

Как известно, глава Минэкономразвития Улюкаев неоднократно призывал Центробанк снизить ставку, утверждая, что в отличие от ситуации февраля сейчас банковская сфера испытывает профицит ликвидности, и моментом надо пользоваться.

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