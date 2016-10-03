МВФ: Экономика Украины восстанавливается

Международный валютный фонд опубликовал программные документы по экономике Украины, из которых видно, что по итогам 2016 года в стране ожидается рост экономики в 1,5 %. В 2015 году спад экономики был в 16 %.

Специалисты Международного Валютного Фонда делают вывод, что экономика Украины стабилизируется, хотя об успехах все же говорить преждевременно: ожидается к концу 2016 года ускорение инфляции на 13 процентов (повысились тарифы на газ и тепло). Негатива, по мнению МВФ, добавляет и политическая нестабильность в стране, в том числе возможность досрочных выборов, и смена политического курса, и медленное выполнение антикризисной программы, передает ТАСС.