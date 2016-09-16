Порошенко анонсировал большую приватизацию на Украине

По заявлению главы Украины Петра Порошенко, страну ждет большая приватизация. Задача мероприятий по приватизации, которая стартует уже в октябре, привлечь интерес потенциальных инвесторов, особенно зарубежных.

Свое заявление Порошенко сделал в ходе выступления на конференции «Ялтинская европейская стратегия». Порошенко назвал и первые объекты масштабной приватизации, в числе которых объекты энергетики и Одесский припортовый завод.

Порошенко считает, что приватизация станет основным способом привлечь прямые иностранные инвестиции - на них прежде всего и рассчитывает Украина.

Ранее кабинет министров Украины обнародовал перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2016—2017 годах: более 10 морских и речных торговых портов, около 20 шахт, более 10 энергогенерирующих и энергораспределительных компаний, Объединенная горно-химическая компания (ОГХК), завод «Электротяжмаш», Одесский припортовый завод, предприятие «Сумыхимпром» и госпредприятие «Турбоатом».