В России с прилавков исчезнут египетские овощи и фрукты

С 22 сентября этого года Россельхознадзор вводит запрет на ввоз цитрусовых, томатов, картофеля и другой плодоовощной продукции из Египта. Об этом сообщила замруководителя ведомства Юлия Швабаускене.

Запрет введен из-за недостаточно эффективной работы фитосанитарной системы Египта. В этом году Россельхознадзор не раз выявлял в египетской продукции карантинные для России объекты.

В 2015 году Египет завез в Россию цитрусовых на $153 млн, что составило 27% всего экспорта данной продукции. В этом году, после введения турецкого эмбарго, доля Египта выросла до 37%.

Ограничение будет действовать до встречи представителей России и Египта на экспертном уровне.

Напомним, ранее Египет добавил Россию и Украину в список стран с признаками спорыньи в пшенице. Россельхознадзор ждет от Египта разъяснений о претензиях представителей этой страны.

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