Египет отказался от российской пшеницы, Россельхознадзор ждет объяснений

Египет добавил Россию и Украину в список стран с признаками спорыньи в пшенице. Россельхознадзор ждет от Египта разъяснений о претензиях представителей этой страны. Официального обращения от Египта пока нет.

Ранее сообщалось, что партия российской пшеницы, которая находилась в порту Новороссийска и предназначалась для экспорта в Египет, была не принята египетской правительственной делегацией. Как сообщал РИА Новости помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко, новые требования Египта о нулевом содержании спорыньи появились совсем недавно, уже после оформления партии пшеницы на экспорт.

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