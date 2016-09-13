Соль в России внесена в список продовольственного эмбарго

Соль внесена в перечень товаров, попадающих под продовольственное эмбарго в ответ на санкции против Российской Федерации. Постановление вступает в силу с 1 ноября, говорится в сообщении правительства.

В перечень включена: «соль (включая столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные и не растворенные в воде, содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть, вода морская».

Напомним, постановлением правительства от 27 мая 2016 года сделаны послабления для сырья для производства детского питания: говядины, мяса птицы и овощей.

6 августа российское продовольственное эмбарго против стран Запада было продлено до 31 декабря 2017 года.

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