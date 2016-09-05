Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия не собирается продавать "Газпром", так как компания в настоящее время явно недооценена. Колебания его капитализации не беспокоят российские власти.

Глава государства отметил устойчивость "Газпрома" как государственного концерна и его центральную роль в социально-экономической жизни страны. Путин подчеркнул в в интервью агентству Bloomberg, что компания наращивает экспорт в Европу, которая сейчас понижает собственную добычу, и строит первый трубопровод в Китай, а прогноз по росту мирового спроса на газ остается хорошим.

Напомним, в первом полугодии "Газпром" смог нарастить выручку на 5%, показатель превысил 3 трлн руб., в частности, за счет роста доходов от экспорта на 19%, до 1,13 трлн руб. Но при этом прибыль монополии все же снизилась на 9,5%.

Читайте также:

Путин рассказал о будущем российском лидере.

Все новости дня.