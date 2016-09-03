Санкции ЕС против граждан России могут быть продлены 7 сентября

Действие санкций против российских и украинских граждан, вероятнее всего, будет продлено на ближайшей встрече постоянных представителей страны Европы, которая состоится 7 сентября в Брюсселе.

Никаких причин для отмены санкций нет, поэтому действие санкционного списка будет, скорее всего, продлено, пишет газета EUobserver. Это решение будет принято на заседании постоянных представителей ЕС, которые соберутся на встрече в Брюсселе через четыре дня.

Продление санкций уже производилось несколько раз. Последнее продление списка, в котором зафиксированы 146 человек и 37 компаний России и Украины, было совершено в марте текущего года.

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