Машков объяснил, почему не занял место Олега Табакова в МХТ имени Чехова

Главным преемником Олега Табакова называли актера Владимира Машкова — поклонники и артисты не скрывали, что именно его хотели бы видеть в роли художественного руководителя. Мединский предложил Машкову возглавить театр-студию «Табакерка»

Сейчас Машкову предложили стать руководителем «Табакерки», но артист взял время на размышления. По словам Машкова, он как ответственный человек, не может принимать решения второпях. Артист также отметил, что ему не предлагали занять пост художественного руководителя МХТ имени Чехова, поэтому все разговоры в Сети и творческих кругах были для него неожиданностью. Владимир добавил в беседе с журналистом "Комсомольской правды", что он по сути в театре на работал, занимался своими спектаклями. Он считает, что если бы труппа хотела, чтобы он стал худруком, актеры собрались бы, обсудили этот вопрос, но, по его словам, этого не было.

Машков рассказал, что Олег Табаков думал о преемнике на должность руководителя МХТ им. Чехова. Как оказалось, худрук обсуждал с Машковым возможную передачу управления театром. Конкретных претендентов на место Табакова они не обсуждали.

Владимир Машков высказался о назначении художественным руководителем театра режиссера Сергея Женовача. Он предполагает, что Женовачу будет трудно, но на него надеется.