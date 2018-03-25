Машков высказался о назначении новым худруком МХТ Женовача

Актер театра МХТ имени Чехова Владимир Машков высказался о назначении художественным руководителем театра режиссера Сергея Женовача. Министр культуры России Владимир Мединский предлагал самому актеру Владимиру Машкову стать худруком МХТ, но он отказался в пользу Женовача. Актёры МХТ отказались подписывать коллективное письмо против нового худрука

Ведущий актер МХТ предполагает, что Женовачу будет трудно, но он на него надеется.

23 марта глава Минкульта назвал имя нового руководителя худрука МХТ им. Чехова. Мединский на совещании в ведомстве объявил, что им станет основатель и худрук Студии театрального искусства Сергей Женовач.



По признанию актера, он еще "в контузии" от ухода Олега Табакова. Народный артист, худрук двух театров скончался 12 марта.

Узнав, что Табакова заменит Женовач, Машков рассказал, что "Олег Павлович Табаков готовил своих учеников к очень большой и широкой жизни". По его словам, актеры стараются соответствовать тому, какие задачи он ставил перед ними.

Машков отметил, что труппе театра "нужно было сделать какой-то выбор", - передает РИА Новости. Актер рассказал, что худрук театра имени Вахтангова Римас Туминас охарактеризовал Сергея Женовача как очень хорошего, доброго человека, любящего это дело.

"Мне кажется, у нас настало время единения. Мы все должны помочь Сергею в этом непростом деле", - полагает Машков. "Мы должны быть внимательны и последовательны в том, что от нас хотели, мне кажется, что у Сергея это получится — главное, это внутренне желание", - цитирует РИА Новости Машкова.

Отметим, Мединский еще предложил Машкову возглавить созданный Олегом Табаковым Московский театр-студию "Табакерка". Машков по этому поводу думает.

В минувшую субботу в МХТ объявили внеочередной закрытый сбор труппы. Пришли почти все, полагая, что им представят нового худрука. Женовача на собрание даже не позвали. Как выяснилось, собрали всех за тем, чтобы артисты подписали коллективное письмо на имя президента РФ с просьбой не присылать в МХТ варяга.