Театр «Современник» сделал официальное заявление по поводу Ефремова

Театр "Современник" опубликовал официальное заявление по поводу инцидента с актером Михаилом Ефремовым в Самаре. К скандалу со знаменитым актером привела неготовность зрителя к необычному жанру постановки. Пьяный Михаил Ефремов устроил шоу с нецензурной бранью на спектакле

Как отметил директор "Современника" Игорь Попов, в Самаре показали два спектакля — "Не становись чужим" в первый день и "Пять вечеров" во второй, и никаких претензий ни в соцсетях, ни у журналистов ко второй постановке не было.

"Главной ошибкой было везти на гастроли новый, еще не до конца вставший на ноги спектакль. Премьера "Не становись чужим" состоялась в Москве в январе этого года, то есть полтора месяца назад. К тому же эта конкретная постановка требует серьезной подготовки зрителя, предварительной работы с публикой, в ходе которой было бы объяснено, какого рода произведение им предстоит увидеть", - считает Попов. Это, судя по всему, не было сделано ни пиар-службой театра, ни сотрудниками принимающей нас на гастролях компании, читает он.

Попов добавил, что сцена любого оперного театра — не лучшее пространство для показа драматических спектаклей, и хотя все артисты старались как можно громче подавать текст, ни одного из них не было хорошо слышно. Михаил Ефремов отвечал на крики из зрительного зала в образе своего героя Макса, персонажа малоприятного, по словам Попова. Он отметил, что опытному артисту не стоило этого делать, и печально, что Ефремову не удалось справиться с ситуацией.

От лица коллектива Игорь Попов выразил сожаление по поводу произошедшего инцидента и надежду, что спектаклем "Пять вечеров" "Современник" смог исправить негативное впечатление от гастролей театра.